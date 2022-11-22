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Защитник сборной Саудовской Аравии: мы приехали на ЧМ-2022 не только за Аргентиной

Защитник сборной Саудовской Аравии: мы приехали на ЧМ-2022 не только за Аргентиной
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Защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1).

«Мы взяли самое главное в этом матче, а именно три очка, и не остановимся на этом. У нас ещё два матча в группе. На этом этапе мы можем добиться хороших результатов. Мы приехали на чемпионат мира не на один матч, мы здесь не только за Аргентиной. Сыграем с Польшей и Мексикой, и сделаем всё возможное для выхода в следующую стадию. В футболе всё возможно», — приводит слова Аль-Тамбакти Shorouk News.

Напомним, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Сборная Аргентины с нулём очков — на последнем, четвёртом месте.

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