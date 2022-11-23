Ресторан в центре Москвы угощает болельщиков во время трансляций ЧМ

С 20 ноября по 18 декабря ресторан Dacha (Новый Арбат, д. 28) организовывает показ матчей чемпионата мира по футболу – 2022. Во время трансляций любой болельщик по промокоду «Dacha Championat» может получить подарок от ресторана – бокал фирменного напитка.

Для гостей также предусмотрены розыгрыши депозитов, подарочных наборов и других ценных призов. Для комфортного просмотра в ресторане расположены два экрана, большой зал и vip-комната. Бронируйте столы на сайте или по телефону +7 (495) 191-28-88.