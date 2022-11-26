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Левандовски признан лучшим игроком матча Польша — Саудовская Аравия

Левандовски признан лучшим игроком матча Польша — Саудовская Аравия
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа, в котором Польша обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:0. Лучшим игроком этой встречи был признан нападающий Роберт Левандовски.

В этой игре форвард «Барселоны» сделал два результативных действия. Сначала на 39-й минуте футболист отдал голевую передачу на полузащитника Пётра Зелиньского, а на 82-й минуте сумел отличиться самостоятельно. Этот гол стал для Левандовского первым в рамках чемпионата мира. Позже Роберт мог забить ещё один мяч, но не сумел реализовать свой момент.

После двух встреч Польша занимает первое место группы С, набрав четыре очка. На втором месте с тремя очками находится Саудовская Аравия. Другие команды квартета, сборные Аргентины и Мексики, сыграют свой матч сегодня, 26 ноября. Он начнётся в 22:00 мск.

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