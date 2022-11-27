Канчельскис: если «Спартак» проиграет «Зениту» в 4-5 мячей, всех надо будет разогнать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Кубка России.



«Хоть и идёт чемпионат мира, «Зенит» со «Спартаком» – это дерби, и его будет интересно посмотреть. И на то, удастся ли «Спартаку» оказать сопротивление.



«Зенит» будет рассчитывать на крупную победу, но вероятность того, что «Спартак» расклеится настолько, чтобы пропустить четыре мяча, мала. «Спартак» вряд ли подойдёт к матчу в таких пораженческих настроениях. В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.



Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало – в 16:00. Перед заключительным туром красно-белые лидируют в группе В, опережая «Крылья Советов» и «Зенит» на три очка. Разность мячей «Спартака» составляет +7, «Зенита» – 0, у «Крыльев» +2.