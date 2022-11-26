«Зенит» — «Спартак». Семак сведёт счёты с Абаскалем

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Победа москвичей оценена экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» (27.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать и про Кубок России. На 27 ноября запланировано шесть встреч шестого раунда. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» встретятся «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За 17 туров в РПЛ «Зенит» потерпел лишь одно поражение — в матче с «Ахматом» (1:2). Также он на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). Во всех остальных встречах петербуржцы одержали победы. За этот отрезок они пропустили лишь семь мячей, а сами забили 47.

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В Кубке России подопечные Сергея Семака выступили менее успешно. Сначала они обыграли «Факел» (2:0), уступили на выезде «Крыльям Советов» (1:2) и как раз «Спартаку» (0:3). Затем сине-бело-голубые одержали победы в матчах с самарцами (2:1) и «Факелом» (2:0). По итогу они расположились на третьем месте в турнирной таблице.

Шансов добыть прямую путёвку в плей-офф у петербуржцев осталось немного, но они ещё есть. В случае победы в предстоящем матче со счётом 4:0 (или больше) петербуржцы обойдут «Спартак». При этом если «Крылья Советов» уступят «Факелу» или сыграют с ним вничью (что маловероятно), то подопечные Семака займут первое место в группе.

История последних очных встреч всецело на стороне «Зенита». За последние 10 матчей во всех турнирах он потерпел лишь поражение во встрече со «Спартаком» — как раз в Кубке России (0:3). Также было два ничейных результата (оба раза 1:1). Во всех остальных случаях петербуржцы одержали победы, большая часть которых получилась результативной. Удастся ли им обыграть красно-белых в этот раз?

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Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» ощутимо прибавил относительно минувшего сезона. За 17 туров в чемпионате России красно-белые потерпели лишь три поражения — в матчах с «Динамо» (0:1), «Зенитом» (1:2) и «Ростовом» Валерия Карпина (2:4). Также они три раза сыграли вничью, во всех остальных встречах выиграли.

За эти 17 матчей москвичи забили 40 мячей, а сами пропустили 18. На данный момент их отставание от «Зенита» составляет шесть очков, что немало. На вопрос, реально ли обойти петербуржцев в турнирной таблице РПЛ, защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, что конкуренты теряют очки, так что всё возможно.

В чём-то Хлусевич прав. Однако сейчас «Зенит» выглядит гораздо собраннее и стабильнее. Бросается в глаза, что он гораздо реже пропускает. Всё тот же Хлусевич в одном из интервью заявлял, что его команда играет в атакующий футбол, в прессинг. По его мнению, при таком случае у своих ворот 100% будут моменты, хотя бы на контратаках.

Однако петербуржцы играют в ещё более атакующий футбол, и серьёзных проблем оборонительного плана у них не возникает. Более того, голкипер «Зенита» Михаил Кержаков даже рассказывал, что ему рекомендовали брать с собой на поле табуретку. Разумеется, то была шутка, но у вратаря петербуржцев в действительности очень мало работы в текущем сезоне.

Единственный нюанс, который может помешать петербуржцам обыграть «Спартак» — отъезд Деяна Ловрена на чемпионат мира в Катаре. Впрочем, даже без него сине-бело-голубые уверенно обыграли в недавнем товарищеском матче «Црвену Звезду» (3:1). Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.20.

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Кстати, красно-белые также лишились центрального защитника в преддверии грядущего матча. Выбыл из-за травмы Никита Чернов. Футболист получил повреждение в матче пятого раунда Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). Потеря не болезненная, но неприятная.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 27 ноября 2022 года

У обеих команд полный порядок с результативностью, но у «Спартака» также прослеживаются и проблемы оборонительного характера. Думается, встреча получится результативной и закончится победой хозяев. На домашнем стадионе «Зенит» выиграл в 10 из 11 матчей во всех официальных турнирах. История последних очных встреч также на его стороне. Похоже, на зимний перерыв Сергей Семак отправится с хорошим настроением.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.47.

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