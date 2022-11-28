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Агкацев рассказал о конкуренции с Сафоновым

Агкацев рассказал о конкуренции с Сафоновым
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Российский голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о конкуренции с основным вратарём команды Матвеем Сафоновым.

«Тяжело, когда редко приходится играть. Когда выпадает шанс, надо себя показать хорошо. Я могу не играть по два месяца. Потом мне выпадает шанс, и надо выйти и отыграть уверенно, без ошибок. Я себя на это настраиваю. Думаю, справляюсь. Моя задача – по полной программе выкладываться на тренировках. А там уже решает тренер. С Матвеем это не обсуждаем.

Денис Адамов ушёл в «Сочи»? Это Денис Адамов. Я пока ни о чём не думаю. Даже мыслей нет. Я в «Краснодаре» и конкурирую с Матвеем», – приводит слова Агкацева Metaratings.

«Краснодар» делит седьмое место в таблице РПЛ с «Оренбургом» и «Сочи» (у всех по 25 очков).

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