Агкацев рассказал о настроении игроков «Краснодара» после разгрома в матче с «Оренбургом»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился реакцией команды на поражение от «Оренбурга» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ.



«Конечно, мы были опустошены и результатом, и игрой. Командой собрались, поговорили. Это дало результат. Разговор не был тяжелым. Просто посидели, пообщались, сплотились. Это немного помогло. Кто собрал? Да, сами организовались. Все понимали, что надо пообщаться, ничего особенного. Повышенных тонов не было. Просто сплотились в трудную минуту, ситуацию.



Конечно, «Краснодар» находится не на своем месте, 100%. Мы все это понимаем. Хотим биться только за самые высокие места. Никого из нас не устраивает нынешняя позиция», — приводит слова Агкацева Metaratings.



«Краснодар» делит седьмое место в таблице РПЛ с «Оренбургом» и «Сочи» (у всех по 25 очков).