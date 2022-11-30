Агент Мухина: Максим достойно конкурирует с легионерами

Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, оценил количество игровой практики российского хавбека.

«У Максима Мухина всё хорошо и прекрасно в ЦСКА, у него действующий контракт, он провёл больше половины всех матчей за команду. Главный тренер Владимир Федотов пробует варианты, делает ротации.

На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится. Последние матчи показали, что он убедительно смотрелся за ЦСКА», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Мухин провёл за ЦСКА девять матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился двумя результативными передачами.

Владимир Федотов показал, как пожал руку Гильермо Абаскалю после дерби ЦСКА — «Спартак»