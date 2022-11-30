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Агент Мухина: Максим достойно конкурирует с легионерами

Агент Мухина: Максим достойно конкурирует с легионерами
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Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, оценил количество игровой практики российского хавбека.

«У Максима Мухина всё хорошо и прекрасно в ЦСКА, у него действующий контракт, он провёл больше половины всех матчей за команду. Главный тренер Владимир Федотов пробует варианты, делает ротации.

На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится. Последние матчи показали, что он убедительно смотрелся за ЦСКА», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Мухин провёл за ЦСКА девять матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился двумя результативными передачами.

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