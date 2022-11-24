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ЧМ-2022, сборная Бразилии – интервью с защитником ЦСКА Виллианом Рошей – о команде, Неймаре, Тите, Тьяго Силве

«Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022
Григорий Телингатер
Виллиан Роша разбирает сборную Бразилии
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Виллиан Роша разбирает сборную Бразилии.

Сегодня на чемпионате мира стартует сборная Бразилии, которая встретится сербами. Перед этой игрой мы задали несколько вопросов защитнику ЦСКА Роше. Спросили далеко не только про Неймара, но и про него тоже, само собой.

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– Бразилия – фаворит ЧМ-2022?
– Да, конечно. Я как бразилец жду, что наша сборная возьмёт кубок. Доволен тем составом, который сейчас подобрался, и буду переживать за парней.

– На Бразилию не давит, что её всё время называют фаворитом?
– Нет такого, что прям обязаны забирать трофей. Просто там собраны лучшие игроки – Винисиус, Неймар, Пакета, Рафинья, Ришарлисон, Жезус, Тьяго Силва, Маркиньос…

– Вы знакомы с кем-то из сборной?
– В 2019-м мы вместе с Пакета выступали за «Фламенго» U20. Хотя не могу сказать, что мы дружим. Просто играли вместе, а потом наши дороги разошлись.

Лукас Пакета

Лукас Пакета

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

– Как вам Тите, который уже шесть лет руководит сборной?
– Отличный тренер, который брал клубный чемпионат мира. Его «Коринтианс» побеждал великолепный «Челси». Сейчас в сборной Тите проделывает хорошую работу. Команда должна подходить сильной к турниру. Победа на ЧМ-2022 была бы отличным подарком, в том числе и для него самого.

Тите говорил, что уйдет из сборной после ЧМ-2022.
– Я бы этого не хотел, но раз это произойдёт, то я бы советовал взять Фернандо Диниза.

– Кто это?
– Тренер «Флуминенсе». У него интересный стиль – его команды владеют мячом, как у Гвардиолы.

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– Как вы относитесь к скандалам вокруг Неймара? И те, что бывают на поле, и за его пределами. То говорят о симуляциях, то о вечеринках с девушками…
Неймар – гений. Один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают – рассказывают то, чего нет на самом деле. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нём реально фолят. Тут все оценивают по-своему. Иногда даже кажется, что люди видят какой-то другой футбол.

– Вагнер Лав однажды в интервью сказал, что для бразильской вечеринки на шесть мужчин нужно восемь девушек. Раскованный образ жизни в какой-то степени присущ бразильцам или это стереотип?
Неймар – одинок и может делать, что хочет. Если он вовремя приходит на тренировки и показывает великолепный футбол, то какая разница, что у него в личной жизни? Вечеринки, конечно, бывают. Только я ни разу не видел, как клуб жаловался, что футболист был на вечеринке, а потом опоздал на занятия.

ЧМ-2022

ЧМ-2022

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

– А кто является вторым по статусу игроком сборной Бразилии?
– Я мог бы назвать Ришарлисона, который родом из моего штата, но я большой фанат Тьяго Силвы. Его история, его опыт в стольких командах. Он держит уровень даже в 38 лет, хоть это и непросто. А ещё он человек классный, так что назову, пожалуй, его.

– Вы же в курсе, что с ним было в Москве?
– Нет. Вы про Тьяго Силву?

– Он был игроком «Динамо», которому вы не так давно забивали.
– Серьёзно?

– Да. Он заболел туберкулёзом, несколько месяцев лежал в московской больнице, горстями ел таблетки, и врачи говорили, что он больше никогда не будет играть в футбол.
– Припоминаю, что-то такое слышал.

– А где больше симулируют, из стран в которых вы играли, – в России, Бразилии или Португалии?
– Это есть везде. В Бразилии часто можно встретить. В России поменьше, пускай даже здесь более контактный футбол.

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– Как в случае у вас с Сарвели (в матче с «Сочи» 28 сентября. – Прим. «Чемпионата»)
– Сейчас футбол во многом таков. В том числе из-за VAR – почему бы не попросить пенальти? Это нормально для футбола. Я тоже просил, и мне не давали. Главное — этим не злоупотреблять, потому что иногда падают вообще без оснований.

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