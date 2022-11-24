«Неймар одинок и может делать, что хочет». Бразилец из ЦСКА – о своей сборной на ЧМ-2022

Сегодня на чемпионате мира стартует сборная Бразилии, которая встретится сербами. Перед этой игрой мы задали несколько вопросов защитнику ЦСКА Роше. Спросили далеко не только про Неймара, но и про него тоже, само собой.

– Бразилия – фаворит ЧМ-2022?

– Да, конечно. Я как бразилец жду, что наша сборная возьмёт кубок. Доволен тем составом, который сейчас подобрался, и буду переживать за парней.

– На Бразилию не давит, что её всё время называют фаворитом?

– Нет такого, что прям обязаны забирать трофей. Просто там собраны лучшие игроки – Винисиус, Неймар, Пакета, Рафинья, Ришарлисон, Жезус, Тьяго Силва, Маркиньос…

– Вы знакомы с кем-то из сборной?

– В 2019-м мы вместе с Пакета выступали за «Фламенго» U20. Хотя не могу сказать, что мы дружим. Просто играли вместе, а потом наши дороги разошлись.

Лукас Пакета Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

– Как вам Тите, который уже шесть лет руководит сборной?

– Отличный тренер, который брал клубный чемпионат мира. Его «Коринтианс» побеждал великолепный «Челси». Сейчас в сборной Тите проделывает хорошую работу. Команда должна подходить сильной к турниру. Победа на ЧМ-2022 была бы отличным подарком, в том числе и для него самого.

– Тите говорил, что уйдет из сборной после ЧМ-2022.

– Я бы этого не хотел, но раз это произойдёт, то я бы советовал взять Фернандо Диниза.

– Кто это?

– Тренер «Флуминенсе». У него интересный стиль – его команды владеют мячом, как у Гвардиолы.

– Как вы относитесь к скандалам вокруг Неймара? И те, что бывают на поле, и за его пределами. То говорят о симуляциях, то о вечеринках с девушками…

– Неймар – гений. Один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают – рассказывают то, чего нет на самом деле. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нём реально фолят. Тут все оценивают по-своему. Иногда даже кажется, что люди видят какой-то другой футбол.

– Вагнер Лав однажды в интервью сказал, что для бразильской вечеринки на шесть мужчин нужно восемь девушек. Раскованный образ жизни в какой-то степени присущ бразильцам или это стереотип?

– Неймар – одинок и может делать, что хочет. Если он вовремя приходит на тренировки и показывает великолепный футбол, то какая разница, что у него в личной жизни? Вечеринки, конечно, бывают. Только я ни разу не видел, как клуб жаловался, что футболист был на вечеринке, а потом опоздал на занятия.

ЧМ-2022 Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

– А кто является вторым по статусу игроком сборной Бразилии?

– Я мог бы назвать Ришарлисона, который родом из моего штата, но я большой фанат Тьяго Силвы. Его история, его опыт в стольких командах. Он держит уровень даже в 38 лет, хоть это и непросто. А ещё он человек классный, так что назову, пожалуй, его.

– Вы же в курсе, что с ним было в Москве?

– Нет. Вы про Тьяго Силву?

– Он был игроком «Динамо», которому вы не так давно забивали.

– Серьёзно?

– Да. Он заболел туберкулёзом, несколько месяцев лежал в московской больнице, горстями ел таблетки, и врачи говорили, что он больше никогда не будет играть в футбол.

– Припоминаю, что-то такое слышал.

– А где больше симулируют, из стран в которых вы играли, – в России, Бразилии или Португалии?

– Это есть везде. В Бразилии часто можно встретить. В России поменьше, пускай даже здесь более контактный футбол.

– Как в случае у вас с Сарвели (в матче с «Сочи» 28 сентября. – Прим. «Чемпионата»)

– Сейчас футбол во многом таков. В том числе из-за VAR – почему бы не попросить пенальти? Это нормально для футбола. Я тоже просил, и мне не давали. Главное — этим не злоупотреблять, потому что иногда падают вообще без оснований.