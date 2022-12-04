Франция — Польша: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Франция и Польша. Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», который вмещает в себя 44 400 зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.



В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Французы стали победителями группы D, где их соперниками были Австралия, Тунис и Дания. Польша заняла второе место квартета С, где, помимо них, также участвовали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.