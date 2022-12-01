Тибо Куртуа провёл 100-й матч в составе сборной Бельгии. 50 из них — на ноль

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа провёл 100-й матч в карьере в составе национальной команды.
Бельгиец сыграл в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Хорватии (0:0). Эта игра и стала для Куртуа сотой в карьере за национальную команду Бельгии.
30-летний голкипер дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2011 года, сыграв против сборной Франции на выезде в товарищеском матче. Примечательно, что дебютная игра Куртуа стала для него также первым «сухарём» — матч с Францией завершился вничью 0:0.
Всего за 100 матчей в составе сборной Бельгии Куртуа 50 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности, одержав 72 победы. Вратарь сыграл на трёх чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и на двух чемпионатах Европы (2012 и 2020).
- 1 декабря 2022
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