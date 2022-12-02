Главный тренер «Акрона» рассказал о будущей стажировке в хоккейном клубе «Торпедо»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин рассказал о будущей стажировке в нижегородском «Торпедо».
«Там работает Игорь Ларионов. Я вижу, как играет его команда, её стиль похож на хоккей в НХЛ. Это комбинационная игра, всё завязано на интеллекте и техническом исполнении. Интересно посмотреть, как работает штаб «Торпедо», как происходит коммуникация между тренерами. Я ещё ни разу не видел, как тренируются хоккейные команды. Мне удастся посмотреть цикл – четыре-пять дней. Надеюсь поговорить не только с Ларионовым, но и со всем тренерским штабом. Там работает Николай Хабибулин, другие олимпийские чемпионы. Для меня эта поездка очень важна.
Футбольные чемпионаты сейчас остановились. Возможно, некоторые команды и тренируются, но не в оптимальном составе. Регулярный чемпионат КХЛ же сейчас в разгаре. Появилась возможность посмотреть, как занимаются хоккеисты, почерпнуть детали из другого вида спорта. Может, получится адаптировать их в футболе. Хоккей – тоже командный вид спорта: мне интересно, как управляется клуб, раздевалка, какие акценты делаются, как общаются игроки, как тренеры управляют игроками, которые играют в третьих-четвёртых звеньях. Они получают мало игрового времени. Интересно, как это выглядит в хоккее.
Последний раз я стоял на коньках в 1987 году – мы жили ещё в Москве. Но хоккея я смотрю очень много. До недавнего времени у меня был аккаунт для просмотра матчей НХЛ, но лига его закрыла. Смотрел много матчей, в том числе последний финал, когда играли «Колорадо» с «Тампой». Сейчас переключился на КХЛ. Слежу за СКА, ЦСКА, «Авангардом», сейчас ещё за «Торпедо». Интересно будет послушать тренера.
Сам лично я не общался с представителями «Торпедо». Организовать стажировку помогло руководство «Акрона», которое договорилось с генеральным директором «Торпедо». Стажировка будет длиться четыре-пять дней. У команды будет тренировочный цикл без игр – небольшой перерыв посреди сезона», — приводит слова Калешина Metaratings.
Калешин возглавил тольяттинскую команду в сентябре 2022 года. Под руководством тренера «Акрон» в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице с 22 очками.
«Торпедо» под руководством Ларионова в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ после 36 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками.
- 2 декабря 2022
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