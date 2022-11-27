Стали известны все участники плей-офф Кубка России

Сегодня, 27 ноября, завершился групповой этап Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России сезона-2022/2023. Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.
В верхней сетке 1/4 финала плей-офф (Путь РПЛ) сыграют «Краснодар», московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Проигравшие в верхней сетке будут получать ещё один шанс в нижней.
В нижнюю сетку 1/4 финала плей-офф (Путь регионов) отправились «Пари Нижний Новгород», санкт-петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо». Ранее до этой стадии добрались «Уфа», санкт-петербургская «Звезда», ульяновская «Волга» и тольяттинский «Акрон».
Четвертьфинальные пары плей-офф Кубка России в верхней и нижней сетках определятся не позднее 3 декабря.
- 27 ноября 2022
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