Быстров лежал в воротах, Нагорный делал сальто. Фото Матча звёзд Кубка России

Команда Пути РПЛ обыграла команду Пути регионов в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Встреча прошла а Москве и завершилась победой сборной Пути РПЛ со счётом 5:4.
За команду Пути РПЛ голы забили футболисты Иван Игнатьев («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Сергей Пиняев («Крылья Советов») и Егор Сорокин («Краснодар»), оформивший дубль в этой встрече. У команды Пути регионов голами отметились Алексей Гасилин, Артём Поликарпов и Никита Бабич, отправивший в ворота соперника два мяча.
Напомним, игра прошла в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут. Руководил командой Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России Валерий Газзаев, в роли тренера команды Пути регионов выступил Заур Тедеев из владикавказской «Алании».
Лучшие кадры матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 3 декабря 2022
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