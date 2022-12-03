Быстров лежал в воротах, Нагорный делал сальто. Фото Матча звёзд Кубка России

Команда Пути РПЛ обыграла команду Пути регионов в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Встреча прошла а Москве и завершилась победой сборной Пути РПЛ со счётом 5:4.



За команду Пути РПЛ голы забили футболисты Иван Игнатьев («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Сергей Пиняев («Крылья Советов») и Егор Сорокин («Краснодар»), оформивший дубль в этой встрече. У команды Пути регионов голами отметились Алексей Гасилин, Артём Поликарпов и Никита Бабич, отправивший в ворота соперника два мяча.



Напомним, игра прошла в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут. Руководил командой Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России Валерий Газзаев, в роли тренера команды Пути регионов выступил Заур Тедеев из владикавказской «Алании».



Лучшие кадры матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.