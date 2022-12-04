Люк Уилкшир: для Австралии ЧМ-2022 особенно прекрасен

Экс-игрок столичного «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился впечатлениями от проходящего в эти дни чемпионата мира в Катаре. Мировое первенство завершится 18 декабря.
«Этот чемпионат мира прекрасен. Особенно для Австралии. Они добились хорошей победы над Данией и прошли дальше. Это очень важное достижение для нашей страны. В целом, думаю, это хороший турнир. Есть определённые разочарования. Но это футбол.
Посещаю пока по одной игре в день. Сложно добираться от одного стадиона до другого. Так что одного матча вполне достаточно. Остальное смотрю по ТВ.
Я прилетел сюда ради футбола, так что обращаю внимание только на него. А футбол здесь фантастический. И матчи с каждым днём всё лучше и лучше. Здесь собраны 32 лучшие команды планеты. Так что для меня на этом ЧМ существует только футбол», — цитирует Уилкшира Sport24.
Сборная Австралии, которая вчера, 3 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 проиграла команде Аргентины со счётом 1:2, повторила свой лучший результат на ЧМ. Австралийцы также выходили из квартета в 2006 году, тогда они уступили будущему победителю мирового первенства — сборной Италии.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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