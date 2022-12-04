1/8 финала — лучший результат Австралии на ЧМ. В 2006 году она проиграла будущему чемпиону

Сборная Австралии, которая в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 проиграла команде Аргентины со счётом 1:2, повторила свой лучший результат на мундиалях. Австралийцы также выходили из группы в 2006 году, тогда они уступили будущему чемпиону мира — сборной Италии.
Аргентина уверенно контролировала игру с первых минут, благодаря чему смогла открыть счёт. Случилось это на 35-й минуте встречи, когда отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди. На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество аргентинцев. На 77-й минуте нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин решился на дальний удар по воротам соперника, и мяч после рикошета от хавбека Энцо Фернандеса залетел в ворота Эмилиано Мартинеса. В последние минуты матча Австралия сравнять счёт не смогла. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Аргентины.
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