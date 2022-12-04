Александр Медведев опроверг интерес «Зенита» к нападающему «Расинга» Энцо Копетти.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к нападающему «Расинга» Энцо Копетти.
«Нет, мы не интересуемся Энцо Копетти и не делали никакого предложения», — сказал Медведев Sport24. Также он рассказал изданию о судьбе Нуралы Алипа в «Зените»: «Скоро станет известно судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб — фейк. Ждите официальную информацию».
Раннее Томас Давила сообщал в Twitter, что клуб из Санкт-Петербурга контактировал с окружением Энцо Копетти. «Зенит» идёт на первом месте по итогам осенней части Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Петербуржцы набрали 42 очка по итогам 17 туров. Также «Зенит» занял третье место в группе В Кубка России.
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