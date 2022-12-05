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Marca: «Атлетико» готов продать Жоау Феликса в зимнее трансферное окно

Marca: «Атлетико» готов продать Жоау Феликса в зимнее трансферное окно
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Мадридский «Атлетико» готов расстаться с португальским нападающим Жоау Феликсом в зимнее трансферное окно, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, руководство «Атлетико» надеется, что удачные выступления Феликса на чемпионате мира в Катаре помогут повысить спрос на португальца и увеличить его стоимость. Мадридский клуб не будет удерживать Жоау. Накануне стало известно о желании футболиста покинуть команду.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. За испанский клуб нападающий сыграл 129 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 18 голевых передач.

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