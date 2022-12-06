Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Пари НН» Сулейманов — о ЧМ-2022: этот мундиаль полностью состоит из политики

Нападающий «Пари НН» Сулейманов — о ЧМ-2022: этот мундиаль полностью состоит из политики
Комментарии

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Эмоции не такие положительные, если сравнивать с чемпионатом мира в России. У нас мундиаль был шедевральным, вся страна ликовала.

Не удивлен вылету Германии? Пусть поменьше прикрывают свои рты руками.

Этот мундиаль полностью состоит из политики. Я не понимаю, почему нельзя просто играть в футбол. Футболисты должны играть, зарабатывать деньги, кормить свои семьи и показывать красивый футбол для болельщиков», – приводит слова Сулейманова Metaratings.

На чемпионате мира сборная Германии заняла третье место в группе E и не смогла выйти в плей-офф. По ходу турнира немецкая команда проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и обыграла Коста-Рику (4:2).

Рио Фердинанд ставит корейцев перед выбором: Пак или Сон

Календарь ЧМ-2022
Новость по теме
Рой Кин раскритиковал бразильских игроков за танцы после голов в ворота Южной Кореи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022