Нападающий «Пари НН» Сулейманов — о ЧМ-2022: этот мундиаль полностью состоит из политики

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Эмоции не такие положительные, если сравнивать с чемпионатом мира в России. У нас мундиаль был шедевральным, вся страна ликовала.



Не удивлен вылету Германии? Пусть поменьше прикрывают свои рты руками.



Этот мундиаль полностью состоит из политики. Я не понимаю, почему нельзя просто играть в футбол. Футболисты должны играть, зарабатывать деньги, кормить свои семьи и показывать красивый футбол для болельщиков», – приводит слова Сулейманова Metaratings.



На чемпионате мира сборная Германии заняла третье место в группе E и не смогла выйти в плей-офф. По ходу турнира немецкая команда проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и обыграла Коста-Рику (4:2).



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