Орлов — о Ловрене: в «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.
«Объяснение сохранению высокого уровня Ловрена одно — высокая мотивация. Деян — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят. У Деяна нет стартового рывка. Но за счет опыта и техники центральный защитник может существовать», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Деян Ловрен совершил своё первое результативное действие на мундиалях в матче против Японии на чемпионате мира — 2022 в Катаре, отметившись голевой передачей на Ивана Перишича.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Хорватии сыграет с Бразилией. Встреча команд состоится 9 декабря. Финальный матч международного турнира в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, одержавшая победу на ЧМ-2018 в России.
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