Кокорин: однажды снял игроку «Фиорентины» колёса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, рассказал, как отвечал на подколы партнёра по итальянской команде Мартина Касереса. По словам россиянина, однажды он снял колёса с автомобиля уругвайского защитника.
«Отвечал ли я как-то на подколы Касереса? Однажды я снял ему колёса. У нас был выезд, а ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой перед игрой. Он выходит — колёс нет. А я в машине сижу. Он ко мне подходит и говорит: «Ты что, дурак?»
Был ли домкрат? Я хорошо подготовился! Думал: надо что-то интересное сделать», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
Напомним, ранее Кокорин рассказал, как над ним шутили в «Фиорентине».
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