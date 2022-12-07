Мостовой: если отталкиваться от счёта со Швейцарией, Португалия и Бразилию должна вынести

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды Португалии в матче с Бразилией.
«Думаю, результат матча Португалия — Швейцария многих удивил. Мало, кто мог представить, что Португалия с таким счётом разгромит швейцарцев. Выходит, Португалия настолько сильна, а Швейцария настолько слаба? Тоже непонятно. Если отталкиваться от счёта, то Португалия и Бразилию должна вынести. Швейцария бразильцам проиграла 0:1 — и то только в конце.
Такие дни бывают. Я просто не понял, почему швейцарцы так расклеились. Можно проиграть 0:2, 0:1, но не 1:6! Меня удивило, что Пепе забил: в 39 лет выпрыгнул выше трёх защитников. Возмутило, что молодого парня убрали с игры, выпустив Роналду. Зачем его было менять? Надо было выпускать Роналду вместо кого-то другого. Парень забил три, а мог спокойно ещё четвёртый забивать. При счёте 5:1 и тренер мог выйти на поле», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 декабря 2022
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