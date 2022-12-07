Сотрудник пресс-службы сборной Бразилии выбросил кошку с предматчевой конференции

На предматчевой пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем между сборными Бразилии и Хорватии сотрудник пресс-службы южноамериканцев выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты.

Права на видео принадлежат FIFA.

Из футболистов «селесао» на пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.

Матч Хорватия — Бразилия начнётся 9 декабря в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В 22:00 мск будет дан стартовый свисток в матче Нидерланды — Аргентина. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате».

Ранее главный тренер Бразилии Тите принял участие в «танце голубя» после гола форварда Ришарлисона в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).