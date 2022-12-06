Ришарлисон станцевал с Роналдо «танец голубя»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон станцевал с бывшим игроком «селесао» Роналдо свой фирменный «танец голубя». Ранее Ришарлисон рассказал, что «стиль голубя» он придумал, вдохновившись песней Dança do Pombo («Голубиный танец»).

Права на видео принадлежат ФИФА.

Ранее главный тренер Бразилии Тите принял участие в «танце голубя» после гола форварда Ришарлисона в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо. Видеоролик: