Тренер сборной России Онопко: мы не должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о критике в адрес национальной команды.
«Страна видит, что сборная и футбол живы. Все хотят, чтобы футбол был — он многим помогает жить. Да и самим футболистам важно играть. Сборная — лишний стимул для молодых ребят. Мы хотим сейчас снять зажатость с игроков, помочь им раскрыться. Нет такого, что мы должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан.
Слушайте, сборная в своё время Андорру и Лихтенштейн еле-еле побеждала. Бывшие тренеры, футболисты сидят в студиях и говорят о том, чего не знают. Они не находятся внутри сборной. Они говорят, что у футболистов не горят глаза. Как они это видят по телевизору? Они не знают требований, установок, да и вообще они не знают ничего, что происходит в сборной. Как при этом можно что-то рассказывать?» – приводит слова Онопко Sport24.
- 8 декабря 2022
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