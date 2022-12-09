Неймар сравнялся с Марадоной и Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар отличился в ворота Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Для 30-летнего футболиста это восьмой гол на чемпионатах мира в 13 играх. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом Аргентины Диего Марадоной (21 матч) и нападающим Португалии Криштиану Роналду (21 матч). Отметим, что по восемь голов на мундиалях забили соотечественники Неймара Леонидас, Адемир и Ривалдо.
Неймар впервые сыграл за сборную Бразилии в августе 2010 года. С тех пор форвард в 123 матчах забил 76 мячей и отдал 56 результативных передач. В сборной Неймар выиграл Кубок конфедераций и Олимпиаду. Турнир в Катаре стал для Неймара третьим в карьере.
Напомним, Неймар также сравнялся по голам за сборную Бразилии с Пеле (77). Теперь они лучшие бомбардиры национальной команды.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе. Видеоролик:
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