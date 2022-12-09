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Хорватия — Бразилия: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч 1/4 финала ЧМ-2022, 9 декабря, Нидерланды — Аргентина

Бразилия и Аргентина в шаге от встречи в полуфинале ЧМ! Но всё может обломаться. LIVE
Михаил Рождественский
LIVE ЧМ-2022
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Хорватия и Нидерланды наверняка подготовили сюрпризы.

Друзья, всем привет! Двухдневная пауза на чемпионате мира подошла к концу, и сегодня, 9 декабря, нас ждут первые четвертьфинальные матчи.

В 18:00 мск стартует встреча сборных Хорватии и Бразилии. Хорваты после непростого выхода из группы столкнулись с новым испытанием в 1/8 финала. Там они одолели Японию лишь в серии пенальти. Бразильцы, в свою очередь, без проблем прошли групповой этап, а на первой стадии плей-офф устроили настоящее издевательство над Южной Кореей.

А вечером, в 22:00 мск, прозвучит стартовый свисток в матче Нидерланды — Аргентина. Голландцы пока не испытывают проблем: в группе они заняли первое место, а в 1/8 финала разобрались с США. Но с сегодняшним испытанием предыдущие игры не сравнятся. Аргентинцы, хоть и стартовали с сенсационного проигрыша Саудовской Аравии, после этого выиграли три матча подряд.

Встретятся ли Бразилия и Аргентина в полуфинале чемпионата мира? Узнаем уже сегодня. А следить за четвертьфинальными матчами можно будет в этом материале. Оставайтесь с нами!

Все матчи 1/4 финала ЧМ-2022. Кто с кем сыграет и на кого выйдет в полуфинале. LIVE Все матчи 1/4 финала ЧМ-2022. Кто с кем сыграет и на кого выйдет в полуфинале. LIVE
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