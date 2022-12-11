Букайо Сака прокомментировал вылет сборной Англии с чемпионата мира в Катаре

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после вылета его команды с чемпионата мира в Катаре, а также поблагодарил английских болельщиков за поддержку.

«Я не могу объяснить, что чувствую сегодня — но мы отдали всё, и нам очень жаль, что мы не смогли привезти кубок домой для вас. Я просто хотел сказать искреннее спасибо нашим болельщикам. Вы все были потрясающими как на играх, так и дома, и мы чувствовали вашу поддержку.



Наша команда действительно особенная и талантливая, поэтому, хотя сейчас мы разочарованы, я с оптимизмом смотрю на наше будущее. Спасибо моей семье, моим товарищам по команде, Гарету [Саутгейту], тренерам и всему вспомогательному персоналу за всю их тяжёлую работу и самоотверженность, которые помогли нам зайти так далеко. Мы будем исходить из этого и при вашей поддержке продолжим совершенствоваться и добиваться прогресса вместе», — написал Сака на своей странице в социальных сетях.