Кирьяков оценил шансы на победу сборной Марокко на ЧМ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы на победу сборной Марокко на чемпионате мира‑2022 в Катаре.



«Сборная Марокко удивила в плане игры, в плане заряженности и физического состояния. Команда быстро переходит из обороны в атаку, бежит большой группой вперед. Естественно, португальцы в четвертьфинале не ожидали такой дерзости от своего соперника. Ну, а мотивация, конечно, просто зашкаливает у марокканских футболистов: видно, что глаза у людей горят, что они хотят вписать свои имена в историю. Поэтому, конечно, с ними тяжело справиться.



Плюс тот момент, когда ты, казалось бы выступаешь в роли аутсайдера, приходится намного легче. Они уже практически перевыполнили свой план. Им терять нечего. Так что сейчас от них можно ожидать всего. На этом фоне они, наверное, даже могут побороться за чемпионство», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».



В субботу марокканцы обыграли в четвертьфинале сборную Португалии (1:0). В полуфинале подопечные Валида Реграги встретятся с действующим чемпионом мира сборной Франции. Матч состоится 14 декабря в Эль‑Хауре.



Болельщики Марокко празднуют выход в полуфинал чемпионата мира: