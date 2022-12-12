Веркотерен: за время путешествий с «Крыльями» практически полностью изучил Россию

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен, тренировавший команду с 2014 по 2016 год, рассказал, что по-прежнему следит за успехами самарцев.

«Первое, что я делаю, — смотрю на результаты «Крыльев». Я был счастлив в этом клубе. У нас были довольно хорошие результаты. В Самаре замечательные фанаты. Это был хороший опыт. За время путешествий с командой я практически полностью изучил Россию», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига) в сезоне-2014/2015. Бельгийский специалист был отправлен в отставку в связи с отсутствием результата после первого круга в сезоне-2016/2017.

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