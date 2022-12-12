«Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев»

Был обычный рабочий день. Вдруг появилась информация, что экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен может возглавить сборную Бельгии. Нужна реакция — звоню. Обычно люди неохотно комментируют слухи, но в этот раз всё было довольно мило. Проговорили с Франком около получаса.

Оказалось, что нас разделяют всего 30 км: Веркотерен живёт в Химках, а офис «Чемпионата» — на юге Москвы. У вас наверняка возник вопрос: что бельгиец делает в Подмосковье? Давайте обо всём по порядку.

«Время «золотого» поколения сборной Бельгии ещё не прошло»

— Следите за чемпионатом мира?

— Я пропустил начало ЧМ-2022 по ряду причин. Но для меня первые два тура группового этапа абсолютно ничего не значат. Всё самое интересное начинается с 3-го тура, когда некоторые команды уже обеспечивают себе проход в плей-офф. Как раз с этой стадии я смотрел все матчи.



— Главное удивление?

— Вылет Бельгии и Германии — это было неожиданно. Плюс неудача Испании. Эти три команды могли пройти очень далеко, но в итоге не смогли. Всё это расстраивает. С другой стороны, такие команды, как Марокко, могут привнести многое в футбол. Как минимум удивить нас всех результатами. В них никто не верил, а они побеждают — это же хорошо для футбола! Каждый может победить каждого. И каждая игра невероятно сложная.

— Что скажете по выступлению сборной Бельгии?

— Удивили исключительно с отрицательной стороны. До начала ЧМ-2022 наша сборная проиграла шесть-семь матчей далеко не самым сильным соперникам. Возникали вопросы, насколько далеко мы можем пройти в Катаре. Тот запал, который раньше был у Бельгии, испарился. Группа была не самая сложная, но Марокко и Хорватия вышли дальше. Они лучше, чем Бельгия. Конечно, результат разочаровал — мы даже не попали в плей-офф. Это был минимум, который мы должны были, но не выполнили.

— Что пошло не так?

— Ключевым стал второй матч с марокканцами — команде Мартинеса не хватило качества. Бельгии будто не было на поле. С Хорватией была хорошая игра, но нам не повезло. Не воспользовались шансами. Есть вопросы по комплектованию команды, особенно по вызову некоторых игроков. Но, как мне кажется, важно признать, что были проблемы с ментальной точки зрения. Не было видно, что игроки голодны до побед, готовы конкурировать с другими сборными.



— Почему так не везло Лукаку?

— Лукаку — жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы. Ему пришлось в короткие сроки восстанавливаться, а это постоянное давление. Всё это сказалось на Ромелу. Но не нужно винить его во всём. Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему бы могло хватить времени.

Ромелу Лукаку на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии. Удивлены?

— Я не удивлён. У него был сложный этап в «Реале» и сборной Бельгии. Его много критикуют. На него возлагали большие надежды. У него свой стиль, ему нужно получать удовольствие на поле, чтобы быть на высоте. Меня нет в раздевалке, поэтому не могу сказать — это проблема одного Азара или всей команды. Возможно, он сказал: «С меня хватит». Конечно, жаль, что он закончил. Но, возможно, он устроил мозговой штурм и понял, что не вывезет. Поэтому нужно уважать его решение. У него должно быть достаточно много веских причин для этого.



— Получается, «золотое» поколение Бельгии ушло?

— Нет, их время не прошло. Есть Куртуа, Де Брёйне и другие. Они ещё в составе. Это важные игроки для будущего сборной Бельгии. Конечно, больше нет Компани, Мертенса, Алдервейрелда, Вертонгена, но есть другие исполнители, на которых строится команда. У нас много молодых футболистов. Посмотрим, смогут ли они выйти на уровень Азара. У меня есть вера в молодёжь. Она позволяет надеяться на лучшее.



— ЧМ-2018 был последним шансом для Бельгии выиграть титул?

— Поколение было на пике. Мы проиграли Франции — лучшей сборной ЧМ-2018. Но я надеюсь, что это был не последний шанс. Сейчас говорят, что «золотое» поколение не выиграло ничего. На них возлагали большие надежды из-за потенциала игроков. Но футболисты задрали планку слишком высоко.

«Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта»

— Прошёл слух, что вы можете стать следующим тренером сборной Бельгии. Это правда?

— Нет, это ложь. Я уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают своё личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось моё имя. Выбирать будет федерация. Ведь Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Я не думаю, что решение будет принято в течение двух-трёх дней.

— То есть у вас не было никаких контактов с бельгийской федерацией?

— Нет, никак не контактировал с ними. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти.



— Для вас стать главным тренером сборной Бельгии — мечта?

— Конечно, это сразу даст признание. Такое важное назначение позволит показать, что я ещё могу быть полезен! Но не нужно гнаться за этой работой. Пока назначение возможно, но я не мечтаю о нём. У меня реалистичный подход к этому. Посмотрим.



— Достаточно долгое время тренером был Роберто Мартинес, а Тьерри Анри — его помощником. Пришло ли время француза стать главным?

— Я знаю, каким Анри был игроком, но не очень хорошо знаю его как тренера. Я видел его несколько раз на тренировках перед играми. Он, возможно, будет среди кандидатов. Но точно не будет главным претендентом.

«Мне очень понравился ЧМ-2018 в России»

— Можете сравнить ЧМ-2018 в России с Кубком мира в Катаре?

— Особенным кажется выбор времени проведения нынешнего мундиаля. Проводить ЧМ в ноябре-декабре — это очень странно. Ещё страннее, что у команд была всего одна неделя на подготовку. Обычно всё происходит совсем не так: у вас есть три-четыре недели после завершения чемпионатов. С другой стороны, турнир проходит в середине сезона, когда футболисты до сих пор находятся в форме. Однако это может сказаться и с отрицательной стороны, ведь сезон долгий. Что касается погоды, это нормально, потому что обычно такие крупные турниры проводятся летом. В Катаре стадионы находятся не так далеко друг от друга, тогда как в России расстояния были намного больше. Сейчас командам можно просто оставаться на своих базах и не думать постоянно о переездах или перелётах.

Российские болельщики во время ЧМ-2018 Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Какой турнир всё же лучше?

— Мне очень понравился ЧМ-2018 в России. Я посещал игры в Москве, Санкт-Петербурге. В Катар съездить пока не удалось, но мои сыновья говорят, что там тоже всё хорошо организовали. С этой точки зрения оба турнира хороши.

«Захарян — замечательный игрок»

— Летом россиянин Арсен Захарян мог оказаться в «Челси». Верите ли в то, что этот трансфер возможен?

— Не знаю, насколько это возможно. Конечно, я знаю, кто такой Захарян. Но о футболистах более детально можно говорить только в том случае, если вы знаете их лично: чем они живут, какие они в раздевалке и так далее. Но все знают, что Арсен — замечательный игрок.

— Ещё один молодой талант, Сергей Пиняев из «Крыльев», несколько раз ездил на стажировку в «МЮ». Знаете о нём что-нибудь?

— Не знаю его лично, поэтому ничего не могу сказать.



— А за результатами «Крыльев Советов» следите?

— Первое, что я делаю, — смотрю на результаты «Крыльев».



— Можете вспомнить свою карьеру в Самаре?

— Я был счастлив в этом клубе. У нас были довольно хорошие результаты. В Самаре замечательные фанаты. Это был хороший опыт. За время путешествий с командой я практически полностью изучил Россию.

Франк Веркотерен в «Крыльях» Фото: Epsilon/Getty Images

— Вернётесь, если «Крылья Советов» позовут вас?

— Я не тот человек, который должен убить нынешнего тренера (смеётся). Я уважаю каждого специалиста. Конечно, если меня однажды позовут, то я подумаю над предложением.



— Кто, по вашему мнению, лучший игрок «Крыльев» за всю историю?

— Самый важный игрок — это команда. Каким бы хорошим ни был футболист, без команды он никто. Команда — это результат работы многих футболистов. Некоторые могут делать разницу, совершать какие-то полезные действия, но нужна команда.



— Помните Сергея Корниленко?

— Конечно! Он был для меня важен не только как игрок, который много забивал, но и как человек. Он всегда был трудолюбивым, позитивным, любящим конкуренцию. Многие мечтают о таких футболистах в составе. У нас хорошие взаимоотношения. Сергей был командным игроком и фантастическим человеком. Всё благодаря его отношению к делу и поведению. Настоящий пример для других. Корниленко всегда боролся на поле.

Сергей Корниленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Голенков говорил, что до сих пор переписывается с вами. С кем ещё вы в контакте?

— Я видел потенциал в Голенкове. Пытался продвинуть его в основную команду. Конечно, тогда он не был на 100% к этому готов. Сейчас, когда я смотрю игры, он не всегда попадает в состав. Для меня это челлендж — следить за ним, помогать советами. Что касается других игроков, то с Йоаном Молло посылаем друг другу дружеские сообщения. Поздравляем друг друга с Новым годом. Также общаемся с Тарановым.

«Жду возвращения России в мировой футбол»

— Российские клубы отстранены от международных соревнований. Как вы считаете, возможно ли их возвращение?

— Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не моё решение.



— Считаете ли вы возможным в обозримом будущем товарищеский матч сборных Бельгии и России?

— Честно, не знаю. Думаю, это скорее невозможно. Но я не могу судить со стороны. Мы все зависим от решений других людей.

«Живу с дочкой и женой в Химках»

— Чем сейчас занимаетесь?

— В ближайшие месяцы мне нужно решить, чем я хочу и буду заниматься. Тщательно готовлюсь к будущему. Посмотрим, что будет с моей карьерой.



— А сейчас вы в Бельгии?

— Я в Химках! Три недели назад вернулся из Бельгии. Сейчас здесь живу с дочкой и женой. Пока что не планирую уезжать. Моя дочка родилась в Самаре, у неё российский паспорт.

Франк Веркотерен Фото: vk.com/fckssamara

— То есть после возобновления РПЛ мы сможем увидеть вас на стадионах Москвы?

— Надеюсь на это. Я приехал три недели назад — как раз РПЛ закончилась. Надеюсь, что смогу посетить ещё много матчей. Я сказал местным, что мы будем на играх после возобновления сезона.



— Интересно следить за РПЛ?

— Могу посмотреть некоторые матчи по телевизору. Но, например, на «Химки» против «Крыльев Советов» я ходил смотреть вживую. На «Торпедо» я тоже ходил на стадион, потому что там были ребята, которых я знаю. Смотрел «Зенит» — «Спартак». Конечно, слежу за турнирной таблицей, за результатами игр.



— «Зенит» — лучшая команда России?

— Да. Если ты в топе, то ты этого заслуживаешь. В турнирной таблице почти всегда команды расположены в порядке убывания по качеству. Соревнование длинное, но «Зенит» точно заслуживает своё место.

«Россия — страна возможностей»

— Возможно ли ваше назначение в другую российскую команду?

— Всё возможно. Нужно, чтобы команда сочетала в себе спортивную составляющую, чтобы семья была готова. Россия с этой точки зрения — страна возможностей!

— Ваше лучшее впечатление от России?

— Оно ещё будет! Конечно, тот факт, что моя дочь родилась в Самаре. Это то, что для меня важнее всего.



— Вернётесь когда-нибудь в Самару?

— Конечно, я хочу однажды приехать туда. Мы любим путешествовать всей семьёй, но не всегда есть такая возможность, в том числе из-за учёбы дочери. Плюс был коронавирус. Но я обязательно ещё вернусь в Самару.