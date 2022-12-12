«Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев»

Был обычный рабочий день. Вдруг появилась информация, что экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен может возглавить сборную Бельгии. Нужна реакция — звоню. Обычно люди неохотно комментируют слухи, но в этот раз всё было довольно мило. Проговорили с Франком около получаса.
Оказалось, что нас разделяют всего 30 км: Веркотерен живёт в Химках, а офис «Чемпионата» — на юге Москвы. У вас наверняка возник вопрос: что бельгиец делает в Подмосковье? Давайте обо всём по порядку.
- «Время «золотого» поколения сборной Бельгии ещё не прошло»
- «Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта»
- «Мне очень понравился ЧМ-2018 в России»
- «Захарян — замечательный игрок»
- «Жду возвращения России в мировой футбол»
- «Живу с дочкой и женой в Химках»
- «Россия — страна возможностей»
«Время «золотого» поколения сборной Бельгии ещё не прошло»
— Следите за чемпионатом мира?
— Я пропустил начало ЧМ-2022 по ряду причин. Но для меня первые два тура группового этапа абсолютно ничего не значат. Всё самое интересное начинается с 3-го тура, когда некоторые команды уже обеспечивают себе проход в плей-офф. Как раз с этой стадии я смотрел все матчи.
— Главное удивление?
— Вылет Бельгии и Германии — это было неожиданно. Плюс неудача Испании. Эти три команды могли пройти очень далеко, но в итоге не смогли. Всё это расстраивает. С другой стороны, такие команды, как Марокко, могут привнести многое в футбол. Как минимум удивить нас всех результатами. В них никто не верил, а они побеждают — это же хорошо для футбола! Каждый может победить каждого. И каждая игра невероятно сложная.
— Что скажете по выступлению сборной Бельгии?
— Удивили исключительно с отрицательной стороны. До начала ЧМ-2022 наша сборная проиграла шесть-семь матчей далеко не самым сильным соперникам. Возникали вопросы, насколько далеко мы можем пройти в Катаре. Тот запал, который раньше был у Бельгии, испарился. Группа была не самая сложная, но Марокко и Хорватия вышли дальше. Они лучше, чем Бельгия. Конечно, результат разочаровал — мы даже не попали в плей-офф. Это был минимум, который мы должны были, но не выполнили.
— Что пошло не так?
— Ключевым стал второй матч с марокканцами — команде Мартинеса не хватило качества. Бельгии будто не было на поле. С Хорватией была хорошая игра, но нам не повезло. Не воспользовались шансами. Есть вопросы по комплектованию команды, особенно по вызову некоторых игроков. Но, как мне кажется, важно признать, что были проблемы с ментальной точки зрения. Не было видно, что игроки голодны до побед, готовы конкурировать с другими сборными.
— Почему так не везло Лукаку?
— Лукаку — жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы. Ему пришлось в короткие сроки восстанавливаться, а это постоянное давление. Всё это сказалось на Ромелу. Но не нужно винить его во всём. Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему бы могло хватить времени.
Ромелу Лукаку на ЧМ-2022
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии. Удивлены?
— Я не удивлён. У него был сложный этап в «Реале» и сборной Бельгии. Его много критикуют. На него возлагали большие надежды. У него свой стиль, ему нужно получать удовольствие на поле, чтобы быть на высоте. Меня нет в раздевалке, поэтому не могу сказать — это проблема одного Азара или всей команды. Возможно, он сказал: «С меня хватит». Конечно, жаль, что он закончил. Но, возможно, он устроил мозговой штурм и понял, что не вывезет. Поэтому нужно уважать его решение. У него должно быть достаточно много веских причин для этого.
— Получается, «золотое» поколение Бельгии ушло?
— Нет, их время не прошло. Есть Куртуа, Де Брёйне и другие. Они ещё в составе. Это важные игроки для будущего сборной Бельгии. Конечно, больше нет Компани, Мертенса, Алдервейрелда, Вертонгена, но есть другие исполнители, на которых строится команда. У нас много молодых футболистов. Посмотрим, смогут ли они выйти на уровень Азара. У меня есть вера в молодёжь. Она позволяет надеяться на лучшее.
— ЧМ-2018 был последним шансом для Бельгии выиграть титул?
— Поколение было на пике. Мы проиграли Франции — лучшей сборной ЧМ-2018. Но я надеюсь, что это был не последний шанс. Сейчас говорят, что «золотое» поколение не выиграло ничего. На них возлагали большие надежды из-за потенциала игроков. Но футболисты задрали планку слишком высоко.
«Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта»
— Прошёл слух, что вы можете стать следующим тренером сборной Бельгии. Это правда?
— Нет, это ложь. Я уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают своё личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось моё имя. Выбирать будет федерация. Ведь Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Я не думаю, что решение будет принято в течение двух-трёх дней.
— То есть у вас не было никаких контактов с бельгийской федерацией?
— Нет, никак не контактировал с ними. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти.
— Для вас стать главным тренером сборной Бельгии — мечта?
— Конечно, это сразу даст признание. Такое важное назначение позволит показать, что я ещё могу быть полезен! Но не нужно гнаться за этой работой. Пока назначение возможно, но я не мечтаю о нём. У меня реалистичный подход к этому. Посмотрим.
— Достаточно долгое время тренером был Роберто Мартинес, а Тьерри Анри — его помощником. Пришло ли время француза стать главным?
— Я знаю, каким Анри был игроком, но не очень хорошо знаю его как тренера. Я видел его несколько раз на тренировках перед играми. Он, возможно, будет среди кандидатов. Но точно не будет главным претендентом.
«Мне очень понравился ЧМ-2018 в России»
— Можете сравнить ЧМ-2018 в России с Кубком мира в Катаре?
— Особенным кажется выбор времени проведения нынешнего мундиаля. Проводить ЧМ в ноябре-декабре — это очень странно. Ещё страннее, что у команд была всего одна неделя на подготовку. Обычно всё происходит совсем не так: у вас есть три-четыре недели после завершения чемпионатов. С другой стороны, турнир проходит в середине сезона, когда футболисты до сих пор находятся в форме. Однако это может сказаться и с отрицательной стороны, ведь сезон долгий. Что касается погоды, это нормально, потому что обычно такие крупные турниры проводятся летом. В Катаре стадионы находятся не так далеко друг от друга, тогда как в России расстояния были намного больше. Сейчас командам можно просто оставаться на своих базах и не думать постоянно о переездах или перелётах.
Российские болельщики во время ЧМ-2018
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
— Какой турнир всё же лучше?
— Мне очень понравился ЧМ-2018 в России. Я посещал игры в Москве, Санкт-Петербурге. В Катар съездить пока не удалось, но мои сыновья говорят, что там тоже всё хорошо организовали. С этой точки зрения оба турнира хороши.
«Захарян — замечательный игрок»
— Летом россиянин Арсен Захарян мог оказаться в «Челси». Верите ли в то, что этот трансфер возможен?
— Не знаю, насколько это возможно. Конечно, я знаю, кто такой Захарян. Но о футболистах более детально можно говорить только в том случае, если вы знаете их лично: чем они живут, какие они в раздевалке и так далее. Но все знают, что Арсен — замечательный игрок.
— Ещё один молодой талант, Сергей Пиняев из «Крыльев», несколько раз ездил на стажировку в «МЮ». Знаете о нём что-нибудь?
— Не знаю его лично, поэтому ничего не могу сказать.
— А за результатами «Крыльев Советов» следите?
— Первое, что я делаю, — смотрю на результаты «Крыльев».
— Можете вспомнить свою карьеру в Самаре?
— Я был счастлив в этом клубе. У нас были довольно хорошие результаты. В Самаре замечательные фанаты. Это был хороший опыт. За время путешествий с командой я практически полностью изучил Россию.
Франк Веркотерен в «Крыльях»
Фото: Epsilon/Getty Images
— Вернётесь, если «Крылья Советов» позовут вас?
— Я не тот человек, который должен убить нынешнего тренера (смеётся). Я уважаю каждого специалиста. Конечно, если меня однажды позовут, то я подумаю над предложением.
— Кто, по вашему мнению, лучший игрок «Крыльев» за всю историю?
— Самый важный игрок — это команда. Каким бы хорошим ни был футболист, без команды он никто. Команда — это результат работы многих футболистов. Некоторые могут делать разницу, совершать какие-то полезные действия, но нужна команда.
— Помните Сергея Корниленко?
— Конечно! Он был для меня важен не только как игрок, который много забивал, но и как человек. Он всегда был трудолюбивым, позитивным, любящим конкуренцию. Многие мечтают о таких футболистах в составе. У нас хорошие взаимоотношения. Сергей был командным игроком и фантастическим человеком. Всё благодаря его отношению к делу и поведению. Настоящий пример для других. Корниленко всегда боролся на поле.
Сергей Корниленко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Голенков говорил, что до сих пор переписывается с вами. С кем ещё вы в контакте?
— Я видел потенциал в Голенкове. Пытался продвинуть его в основную команду. Конечно, тогда он не был на 100% к этому готов. Сейчас, когда я смотрю игры, он не всегда попадает в состав. Для меня это челлендж — следить за ним, помогать советами. Что касается других игроков, то с Йоаном Молло посылаем друг другу дружеские сообщения. Поздравляем друг друга с Новым годом. Также общаемся с Тарановым.
«Жду возвращения России в мировой футбол»
— Российские клубы отстранены от международных соревнований. Как вы считаете, возможно ли их возвращение?
— Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не моё решение.
— Считаете ли вы возможным в обозримом будущем товарищеский матч сборных Бельгии и России?
— Честно, не знаю. Думаю, это скорее невозможно. Но я не могу судить со стороны. Мы все зависим от решений других людей.
«Живу с дочкой и женой в Химках»
— Чем сейчас занимаетесь?
— В ближайшие месяцы мне нужно решить, чем я хочу и буду заниматься. Тщательно готовлюсь к будущему. Посмотрим, что будет с моей карьерой.
— А сейчас вы в Бельгии?
— Я в Химках! Три недели назад вернулся из Бельгии. Сейчас здесь живу с дочкой и женой. Пока что не планирую уезжать. Моя дочка родилась в Самаре, у неё российский паспорт.
Франк Веркотерен
Фото: vk.com/fckssamara
— То есть после возобновления РПЛ мы сможем увидеть вас на стадионах Москвы?
— Надеюсь на это. Я приехал три недели назад — как раз РПЛ закончилась. Надеюсь, что смогу посетить ещё много матчей. Я сказал местным, что мы будем на играх после возобновления сезона.
— Интересно следить за РПЛ?
— Могу посмотреть некоторые матчи по телевизору. Но, например, на «Химки» против «Крыльев Советов» я ходил смотреть вживую. На «Торпедо» я тоже ходил на стадион, потому что там были ребята, которых я знаю. Смотрел «Зенит» — «Спартак». Конечно, слежу за турнирной таблицей, за результатами игр.
— «Зенит» — лучшая команда России?
— Да. Если ты в топе, то ты этого заслуживаешь. В турнирной таблице почти всегда команды расположены в порядке убывания по качеству. Соревнование длинное, но «Зенит» точно заслуживает своё место.
«Россия — страна возможностей»
— Возможно ли ваше назначение в другую российскую команду?
— Всё возможно. Нужно, чтобы команда сочетала в себе спортивную составляющую, чтобы семья была готова. Россия с этой точки зрения — страна возможностей!
— Ваше лучшее впечатление от России?
— Оно ещё будет! Конечно, тот факт, что моя дочь родилась в Самаре. Это то, что для меня важнее всего.
— Вернётесь когда-нибудь в Самару?
— Конечно, я хочу однажды приехать туда. Мы любим путешествовать всей семьёй, но не всегда есть такая возможность, в том числе из-за учёбы дочери. Плюс был коронавирус. Но я обязательно ещё вернусь в Самару.
- 12 декабря 2022
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