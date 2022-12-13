«Не увидел того, что ожидал». Луис Энрике — об одном из игроков сборной Испании на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике, руководивший командой во время чемпионата мира в Катаре, признался, что заменил бы одного из футболистов той команды из-за неудовлетворительной игры.

«Я не увидел того, что ожидал увидеть», — приводит слова Энрике Football Espana в «Твиттере».

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря. В полуфинале сыграют Марокко — Франция и Хорватия — Аргентина.

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик: