«Не увидел того, что ожидал». Луис Энрике — об одном из игроков сборной Испании на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике, руководивший командой во время чемпионата мира в Катаре, признался, что заменил бы одного из футболистов той команды из-за неудовлетворительной игры.
«Я не увидел того, что ожидал увидеть», — приводит слова Энрике Football Espana в «Твиттере».
Напомним, на ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.
Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря. В полуфинале сыграют Марокко — Франция и Хорватия — Аргентина.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:
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