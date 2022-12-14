Рахимич заявил, что не видит ничего страшного в том, какой футбол показывает Россия

Тренер сборной Боснии и Герцеговины и экс-игрок столичного ЦСКА Элвир Рахимич выразил мнение, что не следует критиковать Валерия Карпина и сборную России за неяркий футбол. Напомним, что отечественная национальная команда в 2022 году была отстранена ФИФА и УЕФА от официальных соревнований.

Осенью команда Валерия Карпина в контрольных матчах победила Киргизию (2:1) и сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

«С футболом в России сложная ситуация — сборная и клубы не играют в Европе. Ругать никого нет смысла. Наоборот, сейчас есть шанс посмотреть на молодых пацанов, понять, кто из них станет будущим российской команды.

Не вижу ничего страшного в том, какой футбол показывает сборная России. Уверен, если бы эти матчи носили принципиальный характер, то Карпин и его помощники выбрали бы оптимальный состав, настроили игроков на победу. Дай бог, чтобы отстранение завершилось как можно быстрее», — цитирует Рахимича «Матч ТВ».

Также от международных соревнований были отстранены российские команды. После этого стал подниматься вопрос о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.