Владимир Габулов высказался о победе сборной Аргентины над Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал разгромную победу Аргентины над Хорватией со счётом 3:0 в полуфинале чемпионата мира по футболу.
«Аргентина выиграла за счёт высокого уровня мотивации, огромного желания и запредельной самоотдачи. У них немного выше уровень индивидуального мастерства, чем у хорватов. Аргентина выбрала правильный план на игру: организованная игра в обороне и быстрые контратаки», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В финале Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко, игра между которыми пройдёт сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск. Решающий матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря, начало встречи – в 18:00 по московскому времени.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
- 14 декабря 2022
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