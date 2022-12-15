Григорян: Дешам — бездарность. Игроки Франции выполняют непривычные функции, это убожество

Известный футбольный тренер Александр Григорян раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама за его тактические решения в матче полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Марокко (2:0).

«Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на чемпионате мира гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру всё время играл персонально по Амрабату, а Гризманн — по Унаи, то можно говорить, что это искусство. На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь — нет.



В исполнении Марокко мы видели идеальную «защёлку» 4–5–1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Дешам работает в сборной Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда доходила до финала чемпионата Европы 2016 года и выигрывала чемпионат мира 2018 года в России. На мундиале в Катаре сборная Франции Дешама также вышла в финал, где сыграет с Аргентиной 18 декабря.

Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022