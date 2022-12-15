«Локомотив» выплатит «Крыльям Советов» отступные за Пиняева и Глушенкова в рассрочку

«Локомотив» договорился с «Крыльями Советов», что выплатит отступные за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в рассрочку. У московского клуба сейчас нет трансферного бюджета для выкупа сразу двух футболистов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сумма трансфера за обоих футболистов составит ₽ 400 млн — по ₽ 200 млн за каждого. Также сообщалось, что сумма отступных за Пиняева составляет ₽ 235 млн, но клубы договорились о снижении цены. Также железнодорожники пытались подписать другого игрока самарцев — Романа Ежова, однако об этой сделке договориться не удалось.

Пиняев по ходу сезона Российской Премьер-Лиги принял участие в 11 встречах, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. У Глушенкова пять голов и четыре результативные передачи за 15 проведённых матчей.