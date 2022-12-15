Жиру — о финале чемпионата мира: Франция сделает всё, чтобы остановить Месси
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором его команде предстоит сыграть с Аргентиной, а также о том, что его партнёрам нужно будет остановить капитана соперника Лионеля Месси.
«Влияние Месси? Мы хотим выиграть эту встречу и чемпионат мира и сделаем всё, чтобы остановить его. Но в этой команде есть не только Месси. У них в составе есть другие отличные игроки, которые тоже сильно влияют на команду. Вот почему они так сильны и дошли до финала», — приводит слова Жиру издание Evening Standard.
Финал между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
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