Жиру — о финале чемпионата мира: Франция сделает всё, чтобы остановить Месси

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира по футболу, в котором его команде предстоит сыграть с Аргентиной, а также о том, что его партнёрам нужно будет остановить капитана соперника Лионеля Месси.

«Влияние Месси? Мы хотим выиграть эту встречу и чемпионат мира и сделаем всё, чтобы остановить его. Но в этой команде есть не только Месси. У них в составе есть другие отличные игроки, которые тоже сильно влияют на команду. Вот почему они так сильны и дошли до финала», — приводит слова Жиру издание Evening Standard.

Финал между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: