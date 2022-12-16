ЧМ-2022: когда пройдёт финал, где смотреть прямую трансляцию матча Аргентина — Франция

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему завершению. В ближайшее воскресенье, 18 декабря, состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Аргентина. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Напомним, сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0).



Франция является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» в Москве команда Дидье Дешама уверенно обыграла Хорватию (4:2).