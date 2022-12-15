Аргентина или Франция? Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2022

14 декабря состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции обыграла Марокко (2:0). Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил шансы команд в борьбе за Кубок мира.

Напомним, за основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В финале ЧМ с французами сыграет сборная Аргентины, которая в своём полуфинале одолела Хорватию (3:0). По версии суперкомпьютера, главными претендентами на победу являются аргентинцы.

1. Аргентина — 53%

Южноамериканская команда и её главная звезда Лионель Месси слабо начали турнир, сенсационно проиграв Саудовской Аравии (1:2) в первом матче на групповом этапе. Однако затем футболисты Лионеля Скалони одержали две победы с одинаковым счётом 2:0 (повержены оказались сборные Мексики и Польши) и вышли в 1/8 финала с первого места. В первом круге плей-офф сборная Аргентины обыграла Австралию — 2:1, в четвертьфинале в драматичном матче оказалась сильнее команды Нидерландов — 2:2 (4:3 пен.), — а в полуфинале не испытала особых проблем в игре с Хорватией. На счету Месси пять голов в шести матчах.

2. Франция — 47%

Действующие чемпионы мира начали турнир с разгрома сборной Австралии — 4:1, а во 2-м туре группового этапа победили Данию (2:1) и досрочно вышли в плей-офф. Поражение от Туниса (0:1) не отбросило французов на второе место в группе, так как у австралийцев ожидаемо оказалась хуже разница мячей. В 1/8 финала Франция уверенно победила сборную Польши — 3:1, в четвертьфинале в сложном матче обыграла Англию — 2:1, при том что Гарри Кейн реализовал лишь один пенальти из двух, а в полуфинале оказалась сильнее марокканцев — 2:0. Килиан Мбаппе, как и Месси, отметился пятью забитыми мячами, у Оливье Жиру на один гол меньше.

Килиан Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, ранее суперкомпьютер дал прогноз на исходы обоих полуфинальных матчей ЧМ-2022: Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко. Он правильно спрогнозировал выход аргентинцев и французов в финал.

Расписание матча за третье место и финала чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре

Время — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

17 декабря

18:00. Хорватия — Марокко.

18 декабря

18:00. Аргентина — Франция.