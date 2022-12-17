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Гари Невилл — о Роналду: я бы хотел, чтобы он остался в АПЛ

Гари Невилл — о Роналду: я бы хотел, чтобы он остался в АПЛ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл надеется, что португальский нападающий Криштиану Роналду будет играть в клубе АПЛ.

«Я надеюсь, что он обретёт счастье и найдёт клуб, в котором будет играть и забивать голы, которые, как мы знаем, он умеет забивать. Он забьёт 20 голов в 30 матчах, где бы ни играл. Может быть, даже 20 голов в 20 матчах, зная его.

Но каким он видит конец своей карьеры? Видит ли он конец своей карьеры в низших лигах? Или он видит его в одной из высших лиг и игре на этом уровне?

Надеюсь, последнее. Надеюсь, он сможет найти клуб в высшей лиге, даже в АПЛ. Я бы хотел, чтобы он остался в Премьер-лиге в клубе, где он будет играть впереди. И мы сможем наблюдать за ним каждую неделю», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»:

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