Оливье Жиру может начать финал чемпионата мира на скамейке запасных
Поделиться
Участие нападающего сборной Франции Оливье Жиру в финале чемпионата мира в Катаре с первых минут находится под вопросом. Как сообщает L'Equipe, главный тренер команды Дидье Дешам на тренировке перед решающей встречей использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, переведя Килиана Мбаппе в центр атаки вместо 36-летнего нападающего.
Одной из причин, по которой Жиру может остаться на скамейке запасных, является травма колена в полуфинале с Марокко (2:0), полученная на 65-й минуте. Вскоре после столкновения Оливье покинул поле, а вместо него вышел Тюрам, который и наигрывался на тренировочной сессии.
На турнире в Катаре Жиру уже забил четыре мяча в ворота соперника и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Тьерри Анри.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент