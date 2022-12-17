Оливье Жиру может начать финал чемпионата мира на скамейке запасных

Участие нападающего сборной Франции Оливье Жиру в финале чемпионата мира в Катаре с первых минут находится под вопросом. Как сообщает L'Equipe, главный тренер команды Дидье Дешам на тренировке перед решающей встречей использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, переведя Килиана Мбаппе в центр атаки вместо 36-летнего нападающего.

Одной из причин, по которой Жиру может остаться на скамейке запасных, является травма колена в полуфинале с Марокко (2:0), полученная на 65-й минуте. Вскоре после столкновения Оливье покинул поле, а вместо него вышел Тюрам, который и наигрывался на тренировочной сессии.

На турнире в Катаре Жиру уже забил четыре мяча в ворота соперника и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Тьерри Анри.