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Фанаты предположили, что Ибрагимович был недоволен победой сборной Аргентины на ЧМ

Фанаты предположили, что Ибрагимович был недоволен победой сборной Аргентины на ЧМ
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Некоторые болельщики предположили, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был недоволен победой сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.

Один из них написал: «Златан выглядит так, словно он поставил деньги на Францию», другой подметил: «Златан Ибрагимович не выглядит счастливым». Третий фанат предположил: «Златан хотел, чтобы Франция победила».

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:

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