Карпин: переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать?

Наставник «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение о чемпионате мира 2022 года в Катаре. Мундиаль завершился 18 декабря.



«Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С четвертьфинала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.



Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из за Месси.



Кого бы я взял из ЧМ 2022 в «Ростов»? Очень много футболистов, которые могли усилить команду, — цитирует Карпина «Матч Премьер».

Испанцы завершили выступление на катарском мундиале на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив команде Марокко в серии пенальти. Победителями турнира стали аргентинцы.

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик: