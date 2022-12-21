Карпин: если будет меньше легионеров, это ничем не поможет сборной России. Бессмысленно

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал слухи об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Я думаю, что, если количество легионеров в заявке клубов сократится, это ничем не поможет сборной России. Ну сыграет больше русских футболистов, больше, чем было раньше. Если не берём «Зенит» и ЦСКА, то в остальных командах стало играть больше россиян. Не вижу смысла каждый год менять лимит», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В текущем сезоне РПЛ-2022/2023 действует лимит на легионеров по схеме «15+10», означающий, что в заявке российских клубов может быть максимум 15 иностранных футболистов и минимум 10 россиян. При этом на поле может одновременно находиться не более восьми легионеров в составе одной команды.
- 21 декабря 2022
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