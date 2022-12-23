Президент РФС: если переход России в Азию произойдёт, то это будет на долгое время

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в случае перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) российская организация останется там надолго.

«Мы должны думать о себе, своих клубах и болельщиках. Мы относимся с большим уважением к УЕФА. Мы всё это время продолжали сотрудничать и по образовательным программам, и по остальным продуктам. Мы не собираемся никого шантажировать. Речь идёт не о президенте РФС и исполкоме РФС. Проще всего ничего не принимать. Все вроде понимают, что спорт должен быть вне политики, но никто ничего не может сделать. Если переход в Азию произойдёт, то будет на долгое время. Это союз. Никто не может дать гарантии, что Япония, Австралия не откажутся с нами играть. Но всё равно ситуация разная. Вы видели наши попытки сыграть с Боснией и Герцеговиной. Они сами нам предложили сыграть, сказали, что приедут к нам. Ну вот ― приехали.



У нас были дорожные карты и для УЕФА, и для Азии. Если мы не будем играть, то это мощнейший удар. В Азии 48 ассоциаций ― если три из них скажут, что не хотят с нами играть ― им скажут: ну не играйте. А в УЕФА таких больше половины ― начинаются вопросы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.