Грэм Поттер не стал комментировать ситуацию с новым контрактом Эдуарда Менди

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не стал комментировать ситуацию с новым контрактом голкипера Эдуарда Менди. Ранее появилась информация, что сенегальский игрок отклонил предложение лондонцев о новом шестилетнем соглашении, так как его не устраивает предложенная зарплата.



«Это дела клуба и игрока, я не могу это комментировать. Менди — отличный парень, он был на высоте в «Челси», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



В составе сборной Сенегала голкипер дошёл до 1/8 финала чемпионата мира, где африканцы уступили сборной Англии.



Менди в этом сезоне потерял место в основном составе «Челси». Он провёл за клуб девять матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, пропустил 12 голов и получил одну жёлтую карточку.



В сезоне-2020/2021 Менди в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?