Президент РФС Дюков: жаль, что сборная России не смогла принять участия на ЧМ-2022
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сожаление по поводу отсутствия сборной России на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Конечно же, жаль, что сборная России не смогла принять участия на ЧМ-2022 в Катаре», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Бронзовые медали турнира в Катаре получили игроки сборной Хорватии.
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