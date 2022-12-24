Президент РФС Дюков: жаль, что сборная России не смогла принять участия на ЧМ-2022

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сожаление по поводу отсутствия сборной России на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Конечно же, жаль, что сборная России не смогла принять участия на ЧМ-2022 в Катаре», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.



Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Бронзовые медали турнира в Катаре получили игроки сборной Хорватии.