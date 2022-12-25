Сычевой ответил, возместит ли фанатам «Оренбурга» траты на футболки после смены фамилии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, будет ли возмещать средства болельщикам «Оренбурга» за траты на футболки после смены фамилии.

«Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха», — сказал Сычевой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Сычевой объявил, что собирается выступать за самарские «Крылья Советов» под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.



В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.