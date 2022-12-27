«Торпедо» объявило об уходе Игоря Смольникова

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об уходе защитника Игоря Смольникова. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Игоря за время, проведённое в «Торпедо»! Желаем удачи!» — написала клубная пресс-служба.
34-летний российский защитник перешёл в московскую команду в июле 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента. Смольников сыграл за автозаводцев 16 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Футболист также сыграл за «Торпедо» пять матчей в Кубке России.
Помимо «Торпедо» и «Арсенала», Смольников за свою карьеру выступал за «Локомотив», «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Защитник является трёхкратным чемпионом России (2015, 2019 и 2020), он дважды выигрывал Кубок (2016 и 2020) и Суперкубок (2015 и 2016) страны.
- 27 декабря 2022
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