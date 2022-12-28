Фёдоров: Педриньо вёл себя так, будто ему обещали место в стартовом составе «Локо»

Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал о конфликте с футболистом железнодорожников Педро Габриэлом (Педриньо). Напомним, недавно бразилец ушёл из московского клуба в годовую аренду в «Сан-Паулу».

«Конфликт с Педриньо? Самая банальная история. Человек пришёл и вёл себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил. Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу. Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать своё отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили», — приводит слова Фёдорова интернет-портал «Реальное время».